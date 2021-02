Mais de 300 adolescentes são entrevistados para ingresso no Projeto Pequeno Jardineiro

A semana começou com muita movimentação na Casa do Pequeno Jardineiro. Cerca de 300 adolescentes passaram por entrevistas pelo processo seletivo com assistentes sociais e psicólogos da Prefeitura de Araxá. No total, foram 481 inscrições para concorrer às 75 vagas ofertadas para 2021.

A secretária municipal de Ação Social, Cristiane Gonçalves Pereira, relata que uma triagem foi feita com a seleção dos candidatos que atendiam os pré-requisitos para participar do programa. Na etapa de entrevistas, a equipe de assistentes sociais está avaliando a vulnerabilidade social do pretendente à vaga.

“São levadas em conta, prioritariamente, questões como o tipo de moradia, renda familiar, escolaridade, se estão matriculados na escola, além de questões relacionadas à documentação. Também é avaliada a vocação e interesse genuíno do adolescente em participar de programa com essa natureza, que mexe com terra, plantas e meio ambiente”, explica.

O prefeito Robson Magela, que visitou a Casa do Pequeno Jardineiro durante as entrevistas, destaca o valor social que o Pequeno Jardineiro oferece.



“São trabalhados não só valores de consciência ambiental, como conceitos de cidadania, direitos da criança e adolescente, educação financeira, além de postura no mercado de trabalho. Hoje, temos exemplos de 17 jovens que passaram pelo programa e que estão no mercado de trabalho. Além de outros veteranos que, pela ótima desenvoltura, hoje continuam no projeto, colaborando com a formação de outros adolescentes”, afirma o prefeito.

A divulgação do resultado do processo seletivo acontece na quinta-feira (4) e as matrículas na sexta (5). A partir da próxima segunda (8), o Pequeno Jardineiro inicia suas atividades de 2021.