Mais de 900 mil famílias receberam as duas primeiras parcelas do Renda Minas

Mais de 900 mil famílias já receberam as duas primeiras parcelas do Renda Minas, programa de transferência de renda do Estado, destinado a complementar o auxílio emergencial do governo federal para o enfrentamento da pandemia de covid-19. Foram repassados mais de R$ 206,2 milhões para 929.746 famílias abaixo da linha da pobreza. Ao todo, serão 2,8 milhões de pessoas serão beneficiadas.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) concluiu, nesta segunda-feira (30/11), o pagamento do Renda Minas referente aos meses de outubro e novembro, primeira etapa do programa. A próxima parcela começa a ser paga dia 7/12.

Requisitos

Têm direito ao benefício as pessoas que estavam inscritas no CadÚnico até 11/7/2020. As famílias também têm que se enquadrar na condição de extrema pobreza, cuja renda por pessoa não ultrapasse R$ 89 mensais. Para saber se você se enquadra nos critérios para receber o benefício, basta acessar o site (www.rendaminas.mg.gov.br) e fazer a consulta pelo CPF ou pelo Número de Inscrição Social (NIS).

Depósito

Os pagamentos do Renda Minas são feitos pela Caixa Econômica Federal. Os depósitos caem automaticamente nas contas já existentes de beneficiários, como poupança, conta simplificada e poupança social digital (conta digital, movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem).

Apenas o titular e responsável pela família terá acesso ao Renda Minas. Em nenhuma hipótese o benefício será pago em contas de terceiros. Cada família tem direito a três parcelas do benefício. Uma família que possui 3 pessoas cadastradas no CadÚnico receberá, no total, R$ 117 x 3 = R$ 351.

Acesso

Excluindo as famílias com pendências cadastrais, 97% das pessoas conseguiram ter acesso ao benefício e estão com o valor depositado na conta. A Sedese já está tomando as providências para abrir contas de responsáveis familiares menores de idade, indicar ou abrir novas contas para as famílias com pagamentos rejeitados, além de fazer mais uma tentativa de abertura de conta para as 22 mil famílias sem documentação.

Para tirar dúvidas sobre o programa envie um e-mail para: [email protected]

Confira o calendário de pagamento: