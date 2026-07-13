Manutenção emergencial pode causar intermitência no abastecimento de água em diversos bairros de Araxá

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que uma manutenção emergencial realizada nesta segunda-feira (13) poderá provocar intermitências no abastecimento de água em diversos bairros de Araxá.

De acordo com a companhia, a previsão é que o fornecimento seja restabelecido de forma gradativa ao longo da tarde desta segunda-feira.

A Copasa orienta que os moradores façam uso consciente da água até a normalização do sistema. A empresa ressalta ainda que imóveis com caixas d’água dimensionadas adequadamente podem não sofrer impactos durante o período de manutenção.

Entre os bairros que podem ser afetados estão Centro, Aeroporto, Alvorada, Bom Jesus, Jardim América, Jardim Esplêndido, Jardim Europa, Jardim Primavera II, Novo Pão de Açúcar, Santa Rita, São Geraldo, Vila Universitária, Vila Santa Luzia, Urciano Lemos, Residencial Boa Vista, Residencial Pão de Açúcar, Residencial Monte Carlo, Riviera do Lago, Vale dos Araxás, Veredas da Cidade, entre outros.

Ao todo, mais de 120 bairros estão na área atendida pela manutenção emergencial.

A Copasa reforça que trabalha para concluir os serviços no menor tempo possível e orienta a população a utilizar a água de forma racional até que o abastecimento seja totalmente restabelecido.