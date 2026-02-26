Mãos que Cuidam registra melhora na autonomia de 83% dos idosos atendidos

Mais autonomia, segurança e bem-estar dentro de casa. Esse foi o principal resultado da primeira etapa do projeto “Mãos que Cuidam”, encerrada nesta quarta-feira (25), no auditório da Prefeitura de Araxá. Durante o período de acompanhamento, 83,3% dos idosos atendidos registraram melhora significativa da autonomia e 100% relataram avanço no bem-estar geral.

Lançado em fevereiro de 2025 pela Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e com co-financiamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDPI), a iniciativa atendeu 39 idosos em 19 bairros do município.

Com média de idade de 79 anos, variando entre 60 e 102 anos, os idosos acompanhados apresentavam, em sua maioria, doenças crônicas como hipertensão e diabetes, além de algum grau de dependência para as atividades diárias.

As famílias também relataram impactos positivos. Todas apontaram redução da sobrecarga física e emocional e maior segurança no cuidado cotidiano.

Na área da saúde preventiva, foram identificadas 22 intercorrências de forma precoce, resultando em 22 encaminhamentos à rede de saúde antes do agravamento dos quadros clínicos.

Ao todo, 60 cuidadores participaram da formação teórica e 30 concluíram também a etapa prática supervisionada, atuando no atendimento domiciliar.

Para a coordenadora do projeto, Fani Feres, o acompanhamento contínuo foi determinante para os resultados alcançados.

“O cuidado preventivo e a presença diária dos cuidadores fizeram diferença concreta na vida dos idosos e das famílias, permitindo identificar riscos com antecedência e garantir os encaminhamentos necessários”, destaca.

O cadastro para novos cuidadores foi encerrado nesta terça-feira (24), e uma nova edição do projeto será iniciada em breve, dando continuidade à formação e ao atendimento domiciliar de idosos em situação de vulnerabilidade no município.