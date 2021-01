Matrículas nas escolas municipais acontecem de 1º a 10 de fevereiro

As matrículas da rede municipal podem ser feitas no horário normal de funcionamento das escolas entre os dias 1º a 10 de fevereiro. A Secretaria Municipal de Educação informa que as unidades de ensino estão abertas durante esse período para que os pais ou responsáveis possam procurar a escola e fazer a matrícula com tranquilidade para evitar aglomeração.

A secretária Zulma Moreira ressalta que as três opções de escolas divulgadas são exigência do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem), um sistema estadual que define a escola de acordo com o endereço cadastrado. Se o pai não concordar com a escola indicada pode fazer a matrícula e depois pedir transferência ou aguardar as vagas remanescentes.

Vagas para alunos a partir de 4 anos estão garantidas. As únicas séries que apresentam maior demanda são as da educação infantil e a Secretaria Municipal de Educação estuda uma solução para essa defasagem. Zulma reitera que é importante fazer a matrícula para garantir o lugar.

Ela conclui informando que nesta semana, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 definiu que na rede municipal de ensino o ano letivo de 2021 será iniciado em 10 de fevereiro de forma virtual e a possibilidade de adotar o sistema híbrido (remoto e presencial será avaliada.