Menor é apreendido por envolvimento com o tráfico no bairro Armando Santos

A Polícia Militar apreendeu um menor, na madrugada de hoje (12), por envolvimento com o tráfico de drogas. Os militares receberam denúncia via 190 sobre tráfico de drogas no bairro Armando Santos.

De posse das informações, os policiais realizaram a abordagem em uma residência. No local, a PM localizou grande quantidade de crack e maconha, uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro com o menor (17 anos).

Os militares apreenderam o menor que foi acompanhado de ser representante legal até a delegacia de Polícia Civil.