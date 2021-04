Mesmo com falta de vacina no país, Araxá garante aplicação da 2ª dose da CoronaVac

Diante da dificuldade do Brasil em distribuir a 2ª dose da vacina CoronaVac, a Prefeitura de Araxá informa que possui estoque suficiente para concluir a imunização dos grupos priorizados no Programa Nacional de Vacinação até o momento.

A Secretaria Municipal de Saúde, seguindo orientações do Governo do Estado, reservou cerca de 3.500 doses para garantir a próxima etapa da aplicação em idosos, profissionais de saúde e forças de segurança que receberam o imunizante produzido pelo laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan.

A garantia precipitada de que o Brasil havia atingido capacidade de produção da vacina CoronaVac agora compromete as aplicações de segunda dose. O Ministério da Saúde admitiu, nesta segunda-feira (26), que não há quantitativo para garantir o reforço da imunização a todos, em razão dos atrasos na importação do ingrediente farmacêutico ativo (IFA).

“Como essa semana não há previsão de chegada de vacina do Butantan, só daqui a cerca de 10 dias, vamos emitir uma nota técnica em relação ao tema”, disse o ministro Marcelo Queiroga durante reunião da Comissão da Covid-19, no Senado Federal.

A coordenadora do Setor de Imunização, Marcela Mesquita, explica que o município segue obrigatoriamente todas as orientações técnicas repassas pela Superintendência Regional de Saúde. “Cerca de 7 mil pessoas ainda não completaram as duas etapas da imunização no município. Muitas dessas pessoas receberam a vacina da Covishield (AstraZeneca/Fiocruz) e não temos problema de distribuição para esse imunizante, já que o intervalo entre as duas doses é de 90 dias. Para aqueles que receberam a 1ª dose da CoronaVac (Sinovac/Butantan) temos em estoque uma quantidade suficiente para dar sequência à imunização até que o Ministério da Saúde normalize a distribuição”, ressalta.