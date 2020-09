Minas oferece mais 14 mil vagas de cursos de capacitação profissional

O Governo de Minas Gerais anuncia mais 14 mil vagas de cursos on-line de capacitação profissional na área de negócios e gestão. Desta vez, os cursos lançados pela Rede Uaitec, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), são disponibilizados em parceria com o Grupo Voitto. As oportunidades se somam às 25 mil vagas já anunciadas pelo governador Romeu Zema na primeira semana de setembro.



A oferta de vagas de cursos on-line pelo Estado é uma estratégia do governo para suprir demanda por mão de obra qualificada. Para o secretário adjunto da Sede, Fernando Passalio, a expectativa é de ainda mais oportunidades de emprego neste momento, tendo em vista o lançamento do plano de retomada econômica Avança Minas, que reúne iniciativas em diferentes frentes de atuação.



“O mercado vai precisar de profissionais qualificados e, nessa linha, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está se empenhando em parcerias com grandes empresas, institutos na área da educação, para oferecer oportunidades gratuitas para empregos e profissões nos quais existam demandas e bons salários”, afirma Passalio.



Cursos



As 14 mil novas vagas são destinadas a 18 cursos. Desses, quatro são gratuitos e podem ser acessados a qualquer momento e sem limite de inscrições. Os outros cursos são pagos. A novidade é que, para os alunos da Rede Uaitec, a instituição parceira está disponibilizando 14 mil cupons com 100% de desconto para os meses de setembro e outubro deste ano. Todos os cursos possuem certificado de conclusão.



Os alunos poderão acessar os cursos por meio do site da Rede Uaitec e obter o cupom de desconto para os cursos pagos. Após realizar o cadastro na plataforma de ensino do parceiro, utilizando o cupom de desconto para os cursos pagos, as aulas estarão disponíveis, de imediato, durante 30 dias.



Confira, a seguir, a lista dos cursos oferecidos:

White Belt em Lean Seis Sigma

Introdução ao Excel 3.0

Gestão Financeira Pessoal

Introdução ao Agile Scrum

Introdução ao Lean Construction

Introdução ao Lean Manufacturing

Excel for Beginners

Introdução ao Power BI

Introdução ao Minitab 18

Fundamentos Essenciais para Phyton

Fundamentos Essenciais para Consultores

Estratégias para Aumentar Receitas

Preparatório para Certificação Agile Scrum Foundation EXIN

Fundamentos do Growth Rackin

Técnicas de Vendas e Excelência no Atendimento

Como ter Sucesso em um Processo Seletivo

Introdução ao Gerenciamento de Projetos

Introdução ao MS Project 2016 para Gerenciamento de Projetos