Estratégia Saúde da Família Leblon tem novo endereço de atendimento





A Secretaria Municipal de Saúde informa que a Estratégia Saúde da Família (ESF) Leblon está atendendo em novo endereço. A unidade passou a funcionar na Rua Edmundo Rodrigues da Silva, nº 445, no bairro Leblon.

De acordo com a coordenadora das Estratégias de Saúde da Família, Natália Lima, a mudança tem como objetivo oferecer mais comodidade aos usuários, melhorar o fluxo dos atendimentos e garantir melhores condições de trabalho para as equipes de saúde e para o atendimento à população do território.

“A mudança para uma estrutura mais ampla vai oferecer mais comodidade para a população e também para os profissionais. A ESF é a porta de entrada do SUS e realiza um trabalho essencial de prevenção, acompanhamento das famílias, atendimentos médicos e de enfermagem, grupos de acompanhamento, orientações em saúde e ações voltadas à promoção da qualidade de vida”, destaca.

Além dos atendimentos da ESF, o novo endereço também passou a abrigar o ponto de apoio dos agentes de endemias que atuam na região.