Ministério Público destaca mobilização do município na ampliação de vagas em creches

Tornar a universalização do ensino como uma política pública municipal capaz de garantir que todos, em idade escolar ou não, tenham acesso à educação. A Prefeitura de Araxá vai investir mais recursos na ampliação de novas vagas na educação infantil.

O Município já iniciou a reforma e adequação de unidades escolares para receber crianças de 4 meses a 3 anos que não conseguiram matrículas na rede de ensino. O Ministério Público (MP) tem acompanhado há anos o problema e destacou a mobilização da atual Administração Municipal para suprir a demanda existente.

Durante a visita ao prédio onde funcionava a antiga Creche Vovó Sérgia e que foi transformado em uma extensão do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Magdalena Lemos, a promotora de Justiça curadora da Infância e Juventude, Mara Lúcia Silva Dourado, ressaltou o trabalho promovido pela Prefeitura de Araxá. De acordo com ela, a demanda, que já era grande, aumentou muito nos últimos anos devido à pandemia, e a Promotoria da Infância tem acompanhado de perto a atuação do Município para suprir o número de crianças à espera por matrícula.

“A carência de vagas, sobretudo na educação infantil, é um problema nacional e Araxá não foge à regra. Mas, o Ministério Público tem um diálogo positivo com o Município e a gente vê a mobilização no intuito de diminuir essa demanda. A Administração Municipal tem ampliado salas para abrir novas vagas. O exemplo que nós podemos citar é o de hoje, com a reabertura da creche Vovó Sérgia, agora denominada anexo Magdalena Lemos. Essa ação comprova toda essa iniciativa, toda essa preocupação da atual gestão em abrir novas turmas, abrir novas salas, amenizando a fila e o problema da carência de vagas na educação infantil”, afirma a promotora.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, explica que o local passou por uma reestruturação para receber os alunos. “Hoje, o Plano Municipal de Educação prevê que até 2024 o município atenda, obrigatoriamente, 51% da demanda existente. Nós já alcançamos essa meta em 2022 e estamos atendendo cerca de 57%. Mas, o nosso objetivo é ultrapassar ainda mais esse número já esse ano. A cidade tem muita carência de vagas de 0 a 3 anos e com a essa segunda unidade do Cemei Magdalena Lemos vamos atender mais 65 crianças em tempo integral. Estamos muito felizes, pois esse espaço estava há quatro anos fechado”, conta a secretária.

Segundo o prefeito Robson Magela, a ampliação de vagas do município será o principal investimento realizado na Educação nos próximos anos. “Todos sabem o desafio que é atender e suprir essa demanda da educação infantil. Mas, o Município tem como meta, como política pública, oferecer uma educação de qualidade para todos, independentemente da idade. Esse anexo Magdalena Lemos é um passo de extrema importância que estamos dando, pois vai atender uma região que realmente precisa desse apoio. Aos pais é também um grande ganho, porque esse anexo dá toda a comodidade, segurança e conforto para os pequenos alunos e isso é muito importante para nós”, destaca o prefeito.