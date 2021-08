Minitorneio de Futebol Feminino marca encerramento do Agosto Lilás em Araxá

Lugar de mulher é onde ela quiser! E nada melhor do que a realização de um evento tantas vezes rotulado como um esporte de homens para marcar o encerramento do Agosto Lilás. A Prefeitura de Araxá, em parceria com a vereadora Maristela Dutra, apoiou, no domingo (29), um Minitorneio de Futebol Feminino. A competição aconteceu no Estádio Municipal Fausto Alvim e contou com a participação de quatro equipes – Barão Esporte Clube, Beja Futebol Clube, Associação Desportiva Macro, Esporte Clube Fênix.

O evento, que também marcou a retomada das competições de futebol no município, tem como objetivo ressaltar a importância da sensibilização e conscientização da sociedade sobre a violência contra mulher. O Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que tem o objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, divulgar os serviços especializados e os mecanismos de denúncia existentes.

Durante todo o mês de agosto, várias ações foram realizadas no município para destacar a importância da campanha. “É preciso alertar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher, incentivando a denúncia. Foram feitos diversos encontros, palestras, caminhadas, atividades, entre outras ações. E finalizar essa campanha com a inserção da mulher na prática esportiva é muito importante, estamos felizes com o resultado”, destaca o prefeito Robson Magela.

O minitorneio não teve caráter de competição e representou uma forma incentivar a prática esportiva entre as mulheres. O evento recebeu o apoio da Secretarias de Esportes, de Segurança Pública e de Saúde. “Ações como essas são fundamentais para diminuir a violência contra a mulher e a Secretaria de Esportes estar envolvida diretamente em uma campanha como essa é extremamente importante. O futebol feminino é um esporte que cresceu muito nos últimos anos e iremos apoiar, valorizar e incentivar essa prática”, explica o secretário de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé).

De acordo com a vereadora Maristela Dutra, autora da lei que instituiu o Agosto Lilás em Araxá, a intenção do torneio é a inclusão das mulheres em locais onde ainda existe preconceito. “O esporte traz essa bandeira, de respeito, de igualdade, então nós não podíamos falar do Agosto Lilás sem falar de esporte. E é isso que importa, a união, a integração contínua, uma fortalecendo a outra e mostrando que lugar de mulher também pode ser no campo de futebol” enfatiza.

Solidariedade



O minitorneio contou com uma ação solidária. Pacotes de absorventes e produtos de higiene pessoal foram arrecadados para serem doados a mulheres em vulnerabilidade social. A campanha Agosto Lilás também contou com o apoio da Câmara Municipal, Insanos Moto Clube, Rotary e Interact Club de Araxá Sul e a Polícia Militar.