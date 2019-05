Modernização do Aeroporto Municipal Romeu Zema

O Aeroporto Municipal Romeu Zema está sendo modernizado, entre as melhorias estão a substituição do pórtico detector de metais, implantação de estação metereológica para operação por instrumentos, nova iluminação da pista e recapeamento asfáltico, atualizações custeadas pelo Governo Federal e iniciativa privada. De acordo com o Prefeito Aracely de Paula, haverá um salto de qualidade no serviço de operação de aeronaves em Araxá. “Com as melhorias e modernizações do aeroporto, teremos na região um sistema operacional de grande alcance, de altíssimo porte e de muita modernidade. Araxá se coloca numa posição destaque como local de afluência de grandes aeronaves, o que é muito importante”, afirmou.

O aeroporto está vinculado à Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania e o secretário Élvio Bertoni, informou que o pórtico detector de metais foi substituído por um equipamento moderno que traz maior confiabilidade, peça obrigatória nos voos comercias. Outra conquista importante é a estação metereológica de última geração que está em fase de testes e deve entrar em operação ainda neste mês. Ela viabilizará com segurança a operação de pousos e decolagens por instrumentos, ação imprescindível nos dias de mal tempo. Explicou ainda que é um equipamento caro, importado, investimento de R$ 2 milhões. Entre as novidades, estão a troca da iluminação da pista que estava com problemas e infiltrações. O novo balizamento foi concluído e a pista já está liberada para voos noturnos. O próximo investimento será a recuperação asfáltica de todo o Aeroporto.

Élvio destaca que a aquisição dos novos equipamentos não vão onerar os cofres públicos. As melhorias na infraestrutura serão custeadas pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM). A aquisição dos equipamentos como a troca do pórtico para detector de metais e a implantação da estação metereológica, foram adquiridos com recursos do Ministério da Infraestrutura. Um trabalho feito pelo Prefeito Aracely de Paula, desde 2015, quando levou até a Secretaria Nacional de Aviação Civil, uma relação de melhorias necessárias no aeroporto de Araxá. “Esses equipamentos são custeados pelo Governo Federal e iniciativa privada, sem contrapartida do município. São melhorias que elevam o padrão do aeroporto, atrai novos voos e abre oportunidade de novos negócios e empresas, finalizou o secretário.