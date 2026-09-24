Prefeitura de Araxá fará novo repasse à Santa Casa para regularização de pagamentos de honorários de médicos

A Prefeitura de Araxá realizou nesta quarta-feira (23) o pagamento de uma nova parcela prevista no convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Araxá antes da conclusão da prestação de contas, ultrapassando limites burocráticos regulares. Pelo fluxo regular do convênio, a apresentação dessa documentação antecede a liberação de novos recursos. A medida tem como objetivo garantir a continuidade dos pagamentos previstos no convênio e, ao mesmo tempo, estabelecer o prazo máximo de 15 dias para que a instituição apresente a documentação referente aos dois últimos repasses.

Segundo o prefeito Robson Magela, a medida busca manter a parceria com as instituições. “A Prefeitura precisa da Santa Casa e precisa da Casa do Caminho. Nosso intuito é sempre melhorar o atendimento na saúde e oferecer o melhor para a população. Estamos fazendo esse pagamento e trabalhando para que esse processo tenha cada vez mais segurança e regularidade”, afirma.

O repasse busca contribuir para a manutenção da assistência hospitalar e para a continuidade dos serviços prestados à população de Araxá e da região. A cidade integra a rede de referência regional de saúde e recebe pacientes de outros municípios que dependem da estrutura hospitalar disponível no município.

O diretor da Santa Casa e da Casa do Caminho, Ivan Silva, explica que a prestação de contas envolve diferentes etapas e que a instituição também trabalha para tornar o processo mais ágil. “É um processo burocrático que envolve vários setores e vários fatores. Já estamos trabalhando com o financeiro em uma força-tarefa para reduzir ao máximo esse tempo e seguir com a regularização dos pagamentos”, destaca.

Ao mesmo tempo, a Prefeitura reforça a necessidade de transparência na aplicação dos recursos públicos e de regularização da prestação de contas dos repasses já realizados. A documentação deverá ser apresentada pela Santa Casa no prazo estabelecido de 15 dias.