Memomural homenageia personalidades da história de Araxá no Centro Esportivo Álvaro Maneira

Os muros do Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC) ganharam novos painéis do projeto Memomural, inaugurados neste domingo (27). A iniciativa utiliza a arte urbana para preservar a memória e valorizar personagens que contribuíram para a história de Araxá. Nesta etapa, as obras homenageiam Gasparina Elvira de Souza, a Dona Lina; Maria Aparecida Mateus; Humberto Quintino; e Álvaro Maneira, conhecido como Coquinho. Os painéis também retratam elementos da fauna e da flora da região, além de referências importantes do patrimônio local, como a Fundação Cultural Calmon Barreto, a Igreja São Sebastião, o Parque do Cristo e a Fonte Dona Beja, no Barreiro.

Inspirado nos grandes murais que ocupam espaços urbanos de cidades como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, o Memomural traz para Araxá uma abordagem contemporânea para contar histórias e aproximar a população de personalidades que deixaram sua contribuição em diferentes áreas.

As obras foram idealizadas pelo artista grafiteiro Antônio Lima, o Ton Lima, com produção executiva de Alex Silva. Os painéis foram criados por Ton e executados em parceria com os artistas araxaenses Pedro Xamã, Araki, Bigas e Biu.

Para a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), Madalena Aguiar, o projeto fortalece a preservação da memória de Araxá por meio da arte. “Cada mural conta uma parte da nossa história e apresenta à população pessoas que deixaram contribuições importantes para a cidade. É uma forma de valorizar essas trajetórias e, ao mesmo tempo, levar cultura para espaços que fazem parte do dia a dia da comunidade”, destaca.

A inauguração contou ainda com programação cultural, com batalha de conhecimento, dança de rua e apresentação do grupo de Moçambique Liberdade, Liberdade.

O projeto Memomural é apresentado com patrocínio da CBMM e apoio da Prefeitura de Araxá e demais parceiros. A idealização é da Ton Lima Produções e a realização do Moinho Cultural. Em Araxá, a iniciativa já realizou intervenções nos ginásios dos bairros Padre Alaor, Santa Luzia e Santo Antônio.

Homenageados

Gasparina Elvira de Souza, a Dona Lina, teve uma trajetória marcada pelo trabalho, pela fé e pela arte. Nascida na região do Retiro do Gado, em Araxá, foi mãe de 12 filhos e conciliou os cuidados com a família com o trabalho como servente na Escola Estadual Dr. Eduardo Montandon e outras atividades. Aprendeu arte na Fundação Cultural Calmon Barreto e produziu peças artesanais por mais de 20 anos em seu ateliê. Também integrou o Coral Villa-Lobos.

Maria Aparecida Mateus dedicou parte de sua vida à preservação e valorização da cultura afro-brasileira em Araxá. Atuou durante muitos anos na Guarda de Congado Rainha da Luz, contribuindo para manter vivas tradições ligadas à ancestralidade e à fé. Também teve participação no Carnaval araxaense como presidente da Escola de Samba Acadêmicos de Santo Antônio e é homenageada no Memorial da Cultura Negra de Araxá.

Outra personalidade retratada é Humberto Quintino, cuja história está diretamente ligada ao esporte e à inclusão social. Morador do Barreiro e de origem humilde, iniciou sua trajetória no futebol e chegou às categorias juvenis do Clube Atlético Mineiro. De volta a Araxá, trabalhou como apanhador de bolas nas quadras da Hidrominas, onde teve contato com o tênis. Incentivado pelo médico e tenista Milton Tomasovich, passou a se dedicar à modalidade e construiu uma trajetória de mais de quatro décadas. Ao longo dos anos, também utilizou o esporte como instrumento de inclusão, abrindo caminhos para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

O quarto homenageado é Álvaro Maneira, conhecido como Coquinho em Araxá e Xaxá no futebol paulista. Nascido no município, iniciou a trajetória no Ipiranga Esporte Clube e, aos 17 anos, já se destacava entre os atacantes da cidade. Em 1945, chegou ao Atlético Mineiro e seguiu carreira no futebol. Sua ligação com o esporte araxaense permanece também no nome do antigo Araxá Tênis Clube (ATC), hoje Centro Esportivo Álvaro Maneira, espaço que recebe os novos murais e continua sendo utilizado para atividades esportivas e sociais.