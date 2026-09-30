Ruralão define semifinalistas e próxima rodada será no Fausto Alvim

O Campeonato Ruralão definiu os quatro semifinalistas da competição neste domingo (27). Santa Vitória, Amigos, Ajesp e Santo Antônio avançaram de fase e disputarão as semifinais no dia 11 de outubro, no Estádio Municipal Fausto Alvim. A rodada será realizada pela Secretaria Municipal de Esportes após o fim de semana das eleições, marcadas para 4 de outubro.

No Estádio Délcio Campolina, campo da AEF, o Santa Vitória venceu o Máfia por 4 a 1. Bruninho marcou duas vezes, enquanto Filhão e Matheus Cajá completaram o placar. Luquinha fez o gol do Máfia.

Na sequência, o Amigos garantiu a classificação ao vencer o Asa Branca por 3 a 1. Monas marcou para o Asa Branca, enquanto Johnata, Eldinho e Diclécio fizeram os gols do Amigos.

Já no CT Honorízio Pereira Veloso, campo do Vila, a Ajesp venceu o Santa Mônica por 2 a 1. Paulão marcou para o Santa Mônica, e Anderson Sergipe e Caveirão balançaram as redes pela Ajesp.

Fechando as quartas de final, São Geraldo e Santo Antônio empataram em 1 a 1 no tempo regulamentar. Anísio Jr marcou para o São Geraldo, enquanto Expedito fez o gol do Santo Antônio. A classificação foi decidida nos pênaltis, com vitória do Santo Antônio por 3 a 1.

Com os resultados, as semifinais do Ruralão ficaram definidas com os seguintes confrontos:

Semifinais

Ajesp x Fazenda Santa Vitória

Amigos x Santo Antônio