Moradores participam de formatação de projeto para revitalização de áreas na região das Mangueiras

O prefeito Robson Magela recebeu, nesta terça-feira (19), moradores do bairro José Ferreira Guimarães, que compreende a região popularmente conhecida como “Mangueiras”, para formatação de projeto para reestruturação de dois espaços institucionais conhecidos como “área do Branco” e a “área da Nestlé”.

Na reunião, os moradores destacaram a insatisfação com os espaços que, há décadas, não receberam estrutura para comportar praças. “A prefeitura fez uma limpeza recentemente, mas não adianta. Pessoas vêm de bairros distantes para jogar lixo e entulho, o que prejudica a qualidade de vida de quem mora no entorno”, comentou a moradora Regina de Fátima Fonseca Santos.

Também participaram da reunião equipe da Secretaria Municipal de Obras Públicas juntamente com o titular da pasta, Sebastião Donizete de Souza, e do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), com o chefe da Divisão de Meio Ambiente, Vinícius Martins, e a arquiteta Tatiane Martins.

Na ocasião, eles apresentaram um projeto prévio para a construção de equipamentos nessas áreas institucionais e espaços verdes, e anotaram algumas demandas trazidas pelos moradores, como playground infantil e espaço para prática de esportes.

De modo geral, as propostas apresentadas pelas equipes do IPDSA e de Obras Públicas contemplam intervenções de forma a urbanizar os espaços, incentivando a ocupação, convivência e recreação dos usuários.

Os projetos foram sugeridos são espaços recreativos que são novidades para Araxá, como um “Parcão” – parque para atividades com animais domésticos -; playground infantil com lúdico musical; yoga/meditação; slakline; foodpark; biblioteca móvel e pocket park (leitura).

Além disso, a proposta também inclui lâmina d’água, pista de caminhada, mesas com tabuleiros de xadrez, academia ao ar livre e deck para contemplação.

“É um sonho! Porque tem mais de 35 anos que eu moro lá e a gente ‘peleja’ para realizar esse sonho que é arrumar esses locais. Agora vamos vendo esse sonho sendo realizado”, disse Regina.

O prefeito Robson Magela destacou a importância da revitalização desses espaços, que há anos reivindicam melhorias. “Acompanhei essa luta por melhorias e hoje é uma grande honra contar com eles para formatar o projeto urbanístico para o local. Hoje, nós tivemos um esboço e, esperamos em breve, bater o martelo para um projeto definido que atenda aos moradores daquela região”, ressaltou.