Mosaic Fertilizantes abre inscrições para Programa de Estágio e Cultivando Conhecimentos

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras de fosfatados e potássio combinados, lançou o Programa Novos Talentos 2020. O programa tem como objetivo identificar e contratar novos talentos para contribuírem em diversas áreas da empresa, considerando duas frentes de captação: Estágio Universitário e Cultivando Conhecimentos.

No Estágio Universitário, serão selecionados estudantes para trabalhar em áreas como Operações, Engenharia, Vendas, Finanças, RH, Comunicação, Jurídico, TI, Projetos e Supply Chain. Há vagas em Araxá (MG), Uberaba (MG), Tapira (MG), Patrocínio (MG), Cajati (SP), São Paulo (SP), Catalão (GO), Paranaguá (PR), Rio Grande (RS), Rondonópolis (MT), Rosário do Catete (SE). A ideia é que os futuros profissionais se desenvolvam com base em uma trilha de desenvolvimento para que possam assumir posições efetivas no final do programa, que tem duração de até dois anos.

Já no Cultivando Conhecimentos, as posições exigem curso superior completo com experiência de pelo menos dois anos de mercado, inglês avançado e disponibilidade para atuar em qualquer uma de nossas unidades no Brasil. Os profissionais poderão se candidatar para as áreas Comercial, Supply Chain, Estratégia e Novos Negócios, Performance de Produto, Planejamento de Lavra, COE de Processos e EHS (Saúde, Segurança e Meio Ambiente).

Ao todo, são cerca de 60 vagas disponíveis e não há restrição de idade em nenhum dos programas. Um dos objetivos é fomentar a diversidade dentro da empresa, fortalecendo os talentos de cada um para promover inovação.

De acordo com Adriana Alencar, vice-presidente de Recursos Humanos da Mosaic Fertilizantes, esta é uma oportunidade única de aprendizado e desenvolvimento. “Entendemos que as pessoas são a base no nosso negócio, por isso, é extremamente importante que possamos ter os melhores profissionais conosco. Iremos fornecer as ferramentas necessárias para isso e estamos apostando em um ambiente plural onde seja possível trocar experiências e inovar. Estamos na expectativa para conhecer os próximos talentos que se juntarão a nós na missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa”, afirma.

As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de novembro pelo site www.mosaicco.com.br. Após cada uma das etapas, que contarão com jogos online, dinâmicas presenciais e conversas com líderes, os candidatos receberão feedback sobre sua performance e também saberão os próximos passos. A previsão é que os profissionais escolhidos iniciem o programa até fevereiro de 2020.