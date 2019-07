Mosaic Fertilizantes e MPMG fecham acordo sobre operação em Araxá

A Mosaic Fertilizantes, firmou um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) que visa a garantia de estabilidade e segurança de barragens no Complexo Mineroquímico de Araxá.

Também assinaram o acordo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a Procuradoria do Ministério Público Federal em Uberaba e a Superintendência Regional de Meio mbiente do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

No termo de compromisso foram assumidas obrigações e providências referentes à manutenção das medidas de controle e segurança de barragens, à contratação de empresa de auditoria técnica externa independente e à atualização do Plano de Segurança de Barragem e do Plano de Ação de Emergência para Barragem de Mineração.

A empresa deverá ainda promover o descomissionamento e a descaracterização de estruturas, assim como a sua regularização ambiental e o atendimento à futura regulamentação da Lei Estadual nº 23.2191/2019, conforme a Política Estadual de Segurança de Barragens, dentre outros aspectos.