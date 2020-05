Mosaic Fertilizantes explica critérios de seleção de trabalhadores para manutenção em sua planta industrial

A Mosaic Fertilizantes informa que, comprometida com o desenvolvimento de Araxá, está preparando uma parada de manutenção no Complexo Mineroquímico desta cidade, em Minas Gerais, em observação as normas legais vigentes. A atividade, que ocorre anualmente, faz parte de um plano preventivo que foi adiado duas vezes por conta do atual cenário, mas cujo cronograma não pode ser mais alterado por questões de prevenção da saúde e segurança, já que o propósito é garantir o bem-estar dos funcionários e a continuidade das operações. A não realização trará impactos imediatos na operação de algumas unidades industriais e consequente paralisação do complexo.

A parada iniciará com um número reduzido de profissionais e irá ocorrer de forma gradual. Serão contratados preferencialmente profissionais de Araxá, via Sine. Tanto os funcionários residentes em Araxá quanto os vindos de outras cidades participarão das atividades de forma distribuída e controlada para minimizar os impactos na cidade. Não haverá concentração e o pico dos trabalhos está previsto apenas a partir de final de julho e começo de agosto, quando a atividade contará com cerca de 830 pessoas, entre os contratadas em Araxá e também as que virão de outras regiões.

A empresa adota uma política de controle da pandemia de COVID-19 em suas unidades no Brasil e, por isso, as empresas contratadas estão sendo orientadas para que todas as medidas preventivas sejam tomadas. Todos os profissionais contratados realizarão testes para o coronavírus antes de saírem de suas cidades de origem. Ao chegar em Araxá, ficarão isolados e em quarentena por um período e, na sequência, farão novos testes. A liberação para o início do trabalho está condicionada à confirmação de ambos os testes negativos. Os moradores de Araxá que forem contratados para a atividades também serão testados antes de executar as atividades.

Como parte de seu plano de contingência a empresa contará com profissionais de saúde dedicados para esta parada, além das medidas atuais implementadas que preveem o controle diário de temperatura para todos os profissionais (inclusive de terceiros) e outras ações, como aumento na frequência da limpeza dos espaços coletivos, revezamento em turnos para a redução do fluxo de pessoas e o controle de acessos a alojamentos e hotéis onde o efetivo estiver mobilizado.

Um plano detalhado com todas as ações previstas foi apresentado com antecedência para a Secretaria de Saúde da cidade. O planejamento foi pautado em uma maior segurança dos empregados – tanto durante a parada quanto no dia a dia –, da planta operacional e das comunidades próximas. A realização da parada resultará na maior segurança de todos os funcionários e ativos durante os próximos meses de operação, além de evitar possíveis interrupções de emergência e gerar a arrecadação de valores expressivos em impostos para o município.

A Mosaic Fertilizantes reforça seu compromisso com seus funcionários e comunidade, enquanto segue firme em sua missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Na qualidade de produtora de produtos essenciais à população, a empresa continua fazendo a sua parte para que não ocorra desabastecimento, já que é a maior produtora nacional do ácido fluossilícico – importante insumo para tratamento de água potável – e atua na produção e comercialização de nutrição animal e fertilizantes, identificada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pelo Ministério de Minas e Energia como atividade essencial da cadeia de alimentos.