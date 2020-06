Mosaic segue decreto da PMA e suspende contratação temporária de trabalhadores de outras regiões

A mineradora Mosaic Fertilizantes vai seguir o decreto que proíbe temporariamente a contratação de mão de obra provenientes de outras regiões – cerca de 740 pessoas – que não do município de Araxá, enquanto durar o estado de emergência em função da pandemia do coronavírus.

Confira a nota

Araxá, 1 de junho de 2020 – A Mosaic Fertilizantes informa que irá seguir as disposições do Decreto nº 1.003 publicado pela Prefeitura de Araxá. A empresa entende perfeitamente os desafios do cenário atual e segue na tentativa de diálogo com a Prefeitura para conciliar os cenários, focando no bem-estar dos funcionários e da comunidade, bem como na manutenção das operações.

A Mosaic Fertilizantes reforça que permanece aberta ao diálogo com os órgãos públicos e segue empenhada para ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, de acordo com a legislação aplicável. Na qualidade de produtora de produtos essenciais à população, a empresa continua fazendo a sua parte para que não ocorra desabastecimento, já que é a maior produtora nacional do ácido fluossilícico – importante insumo para tratamento de água potável – e atua na produção e comercialização de nutrição animal e fertilizantes, identificada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pelo Ministério de Minas e Energia como atividade essencial da cadeia de alimentos.