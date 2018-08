Mostra do Cefet-MG recebe interessados em conhecer a instituição e seus cursos

Em setembro, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) recebe alunos, especialmente da rede pública, para apresentação dos cursos técnicos e de graduação ofertados pela instituição.

Para participar da Mostra dos cursos em Belo Horizonte e Contagem, os interessados devem se inscrever até o dia 24 de agosto pela internet. Nos demais campi, a dinâmica do evento segue diferentes especificidades de acordo com a realidade local.

Durante a mostra, os visitantes poderão conhecer os cursos ofertados em cada campi, além dos trabalhos extraclasses desenvolvidos pelos alunos, informações sobre as formas de ingresso, as possibilidades formativas e a infraestrutura do Cefet-MG.

Para o campus Araxá as visitas acontecem entre os dias 10 e 14 de setembro e não será necessário fazer inscrição.