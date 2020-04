Motociclista é preso por embriaguez ao volante

Na tarde de ontem (27), durante operação no bairro Pedra Azul, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de embriaguez ao volante.

A PM abordou um autor (36 anos) conduzindo uma motocicleta em via pública, com visíveis sinais de embriaguez. O condutor foi convidado a realizar o teste do etilômetro, com resultado positivo, configurando crime de trânsito.

O motociclista foi preso em flagrante por dirigir sob influência de álcool e constatado que a motocicleta não estava devidamente licenciada, sendo removida.