Além de fomentar a cultura, a economia e o turismo, o 20º 100 Destino MotoFest de Araxá também desempenhou um importante trabalho social. A organização do evento converteu o valor arrecado com a entrada do evento em mais de seis toneladas de cestas básicas.

Os alimentos foram distribuídos para 20 instituições filantrópicas araxaenses. A entrega dos alimentos aconteceu no último sábado (9). O MotoFest contou com a parceria financeira e logística da Prefeitura de Araxá.