Mulher morre em acidente de moto

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada às 23h desta terça (18) para prestar socorro a duas vítimas de acidente com a motocicleta Honda cb 300, placa GSR-6885 de Uberlândia/MG, no bairro Silvéria.

A vítima J. A. P., de 22 anos, estava inconsciente e apresentava sinais de traumatismo craniano. Os socorristas constataram que ela não tinha pulso e não estava respirando. Seguindo o protocolo, fizeram a imobilização e levaram a vítima para o Pronto Atendimento Municipal (PAM). No hospital, foi constatado o seu óbito.

O conjuge da vítima, que estava dirigindo a motocicleta no momento do acidente, relatou que estava na rua José Torres de Araújo e que ao passar pelo cruzamento com a rua Romeu de Castro Alves tentou desviar de um carro, não identificado, quando perdeu o controle direcional da motocicleta.