Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá recebe exposição Viver o Natal; abertura acontece na noite de sexta (1º)

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) convida a comunidade para a abertura oficial da exposição Viver o Natal, da educadora e artista Sandra Aparecida Rocha Verçosa. O evento acontece no Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá, nesta sexta-feira (1°), às 19h30.

A exposição faz parte de um trabalho artesanal realizado durante todo o ano. Ela conta com 103 bolas, que representam os frutos das árvores no Natal. O conjunto possui uma união de técnicas artísticas como pintura, biscuit, craquelê, bordados e pedrarias. Além disso, oito guirlandas (representando as boas-vindas na época festiva) e três Papais-noéis, complementam os artigos.

A mostra ficará aberta para visitação gratuita no Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá (av. Vereador João Sena, 98, Centro) até o dia 31 de janeiro; de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h; sábados das 9h às 15h; e domingos e feriados, das 8h às 12h.