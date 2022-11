Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá recebe mostra fotográfica das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul

O jardim do Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá está com a exposição de laços gigantes com mostra fotográfica alusiva às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, realizada pela Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara), com visitação gratuita até 11 de novembro.

As fotografias exibem, por meio de um trabalho humanizado, as fases, emoções e percepções de pessoas que venceram o câncer. Além de chamar a atenção para o diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata, os laços buscam dar destaque para o suporte e o carinho necessários durante o tratamento, tanto de familiares quanto de amigos e da sociedade.

O Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 18h; aos sábados, das 9h às 13h; e aos domingos e feriados das 8h às 12h.