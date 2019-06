Nova funcionalidade do MG App avisa condutores sobre vencimento da CNH

A partir desta segunda (24), os condutores de Minas Gerais têm acesso a uma nova funcionalidade no MG App: a notificação sobre vencimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Este é o resultado de uma parceria entre a Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). O alerta para os condutores sobre o prazo para a renovação do documento será enviado com, no mínimo, 30 dias de antecedência e substituirá as correspondências impressas.

Desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge), o MG App é um aplicativo gratuito para dispositivos móveis com sistemas Android e iOS que dá acesso ao cidadão a diversos serviços da administração pública estadual.

“O aviso do vencimento da CNH marca uma nova etapa do desenvolvimento do MG App. A partir de agora, devemos intensificar a utilização do recurso de “push” para notificar os cidadãos destes serviços públicos. O objetivo é que o governo seja proativo na comunicação com o cidadão”, afirma o superintendente central de Governança Eletrônica da Seplag, Rodrigo Diniz Lara.

Pelo celular, o cidadão pode acessar uma série de serviços relacionados ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). A expectativa é que, nos próximos meses, outros serviços sejam disponibilizados no aplicativo, como o aviso de débitos de veículos.