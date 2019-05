Novas Tecnologias são debatidas pela XVII Jornada de Informática do Uniaraxá

O Uniaraxá realiza, na próxima semana, a décima sétima edição da Jornada de Informática. O Evento, realizado anualmente, tem, em sua programação desse ano, sete palestras a respeito das Novas Tecnologias e Ferramentas.

A abertura da Jornada acontecerá no dia 27 (segunda-feira), às 19h, com um Coffee Break; e, será seguida pela palestra “A vida de um DevOps”. Outros temas que serão abordados, ao longo da semana, são Big Data; Machine Learning; Frontend; Banco de Dados; Realidade Aumentada e Virtual; Blockchain; Criptomoedas; e Empreendedorismo.

Com programação até o dia 31/05 (sexta-feira), o Evento, que será realizado no Tribunal do Júri do Uniaraxá, é proposto, tanto aos alunos e professores, quanto à comunidade externa.