Novo Conselho de Administração da Sicredi Ibiraiaras RS/MG toma posse

Na tarde desta quinta-feira (29/06), na sede da Sicredi Ibiraiaras RS/MG em Ibiraiaras/RS, o novo Conselho de Administração da Cooperativa tomou posse. Os novos conselheiros eleitos foram: Daniel Peruzzo, da cidade de Ciríaco/RS, Gilberto Reginato, de Nova Bassano/RS, Maristela das Graças Ferreira Teles, de Lagoa Vermelha/RS e Tiarles Crestani, de Nova Prata/RS. Além deles, continuam como conselheiros: Dimas Pecatti, de Paraí/RS, Elmir Toazza, de Antônio Prado/RS, Lindomar Treviso, de David Canabarro/RS, Rafael Stella, de Protásio Alves/RS, Ricardo Frosi, de Guabiju/RS e Tobias Sgarbossa, de Ibiraiaras/RS.

Sadi Bento Rigotti, de Ibiraiaras/RS, segue na presidência do Conselho de Administração e Simão Andreazza, de Nova Araçá/RS foi o eleito para a vice-presidência. Conforme deliberado em Assembleia Geral Ordinária de 28 de abril de 2023, a eleição foi homologada pelo Banco Central do Brasil, por meio do ofício 14806/2023, para o período 2023-2027, quando ocorrerá novo processo assemblear para escolha da nova composição.

O momento de posse, que também teve a presença do Conselho Fiscal da Cooperativa, iniciou com a despedida e homenagem aos conselheiros de administração que deixaram o cargo, sendo os titulares: Lindomar do Carmo Moraes, Eloi Zanette, Ivanor Loris Magoga e Tiago Casagrande. E os suplentes: Dalberto Corezzola, Jose Salvalaggio, Luis Lusa, Luiz Cesar Munhon, Rozane Greise Puerari e Karina Wolff. Conforme a Lei nº 196/2022, é vedada a constituição de membros suplentes no Conselho de Administração.

Ainda na noite da Assembleia Geral Ordinária, eles receberam uma placa de homenagem como forma de gratidão aos anos de trabalho prestados. Já na cerimônia de posse do novo conselho, eles receberam como lembrança um vinho comemorativo aos 40 anos da Cooperativa. O presidente Sadi Bento Rigotti, bem como os diretores, Pedro Aiolfi e Rogério Tosini e demais conselheiros manifestaram suas palavras de gratidão, emocionados, enfatizaram os aprendizados, trocas de experiências e evolução tanto pessoal, como da cooperativa.

Para o presidente da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, Sadi Bento Rigotti, o momento é de grande valor para a cooperativa, pois todos que passaram deixaram um legado positivo e os que chegam certamente visam contribuir para o crescimento. “É um momento de agradecer aos conselheiros que nos acompanharam e nos ajudaram. Agora, as mudanças e desafios seguem acontecendo e contribuindo para o desenvolvimento da cooperativa, para continuarmos juntos a escrever a história e fazer a diferença para os associados e as comunidades”, finaliza.

O Conselho de Administração é o órgão responsável pela gestão estratégica de uma Cooperativa, sendo formado por associados eleitos pelos demais donos do negócio. Este grupo é responsável pelo direcionamento estratégico das propostas aprovadas na Assembleia Geral, possuem mandatos de quatro anos e, quando encerra este ciclo, é obrigatória a renovação de pelo menos 1/3 dos integrantes.