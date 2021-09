Novo Conselho Municipal de Política Cultural é empossado em Araxá

Foram empossados os membros eleitos para o biênio 2021/2022 do Conselho Municipal de Política Cultural de Araxá, nesta quarta-feira (15), no Teatro Municipal. O órgão, composto por representantes de artes cênicas, música, artes visuais, literatura, povos tradicionais de matriz africana, indígena, artesãos ou produção cultural, é responsável pela formulação, análise e discussão de políticas públicas culturais da cidade.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Robson Magela e da presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), Cynthia Verçosa. A valorização cultural e a implementação de políticas públicas eficazes para o setor são um dos objetivos da Prefeitura de Araxá. Este é o primeiro grupo de conselheiros a tomar posse desde que o conselho foi criado, em 2016.

O Conselho Municipal de Política Cultural de Araxá é constituído por 18 membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo nove representantes do Poder Público e nove membros representando a Sociedade Civil. Entre as principais funções do conselho estão a fiscalização, monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Cultura, além do exercício dos direitos culturais, o acesso às fontes da cultura nacional e o apoio, incentivo e valorização das manifestações culturais.

De acordo com Cynthia, a eleição aconteceu de forma virtual devido a pandemia e democratizou a escolha dos eleitos por meio do voto popular. “Hoje, temos um conselho bem representado e com um grande desafio pela frente. A Fundação Cultural Calmon Barreto e o Conselho de Política Cultural vão trabalhar de forma conjunta em prol do setor cultural do nosso município. O primeiro trabalho será na organização do novo edital da Lei Aldir Blanc no município, formatação das comissões, avaliação dos projetos e prestação de contas”, destaca Cynthia.

O prefeito Robson Magela acrescenta que um setor cultural bem representado através do conselho possibilita o resgate e o fomento dos diversos setores representados. “Tenho certeza que esse conselho vai realizar um trabalho sério e dedicado para que a cultura esteja bem representada”, reitera.