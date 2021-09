Novos membros do CMDCA são empossados

Os novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá (CMDCA) foram empossados nesta sexta-feira (24), no auditório da Prefeitura de Araxá. Os 12 conselheiros titulares, sendo seis representantes do Poder Público e seis da Sociedade Civil, e respectivos suplentes, exercem mandato de dois anos.

A mesa de trabalho foi composta pelo vice-prefeito Mauro Chaves, representando o prefeito Robson Magela; secretária municipal de Ação Social, Cristiane Pereira; juiz da Vara da Infância e Juventude, Dimas Ramon Esper; promotora curadora da Infância e Juventude, Mara Lúcia Silva Dourado; e atual presidente do CMDCA, Telma Di Mambro.

A secretária Cristiane Pereira ressaltou a função do CMDCA de nortear as redes de atenção à população infantojuvenil e articular políticas públicas e projetos da sociedade civil e de organizações envolvidas.

“Felizmente, aqui em Araxá a gente vê que o trabalho desenvolvido pelo CMDCA vem sendo executado com apoio dos demais órgãos da rede de proteção. Mesmo nas dificuldades impostas pela pandemia, a postura do Ministério Público e do Poder Judiciário tem sido de verdadeiro apoio e zelo pelos direitos das nossas crianças. E essa solenidade de posse é uma forma de mostrar também o comprometimento do Poder Executivo com a garantia desses direitos”, enfatizou.

O vice-prefeito Mauro Chaves destacou a importância de um conselho atuante na cidade. “Que essa nova equipe que assumiu possa estar empenhada e comprometida para desenvolver esse trabalho tão importante, que é defender e proteger as crianças e adolescentes através do trabalho pela garantia dos seus direitos”, disse.

A promotora de Justiça curadora da Infância e Juventude Araxá, Mara Lúcia Silva Dourado, elogiou a atuação do CMDCA que, segundo ela, se desdobrou para conseguir, pelo menos, amenizar todos os males trazidos pela pandemia.

“Necessidades que surgiram em razão da própria pandemia, como o aumento de violência doméstica, por exemplo, e que contou com a total dedicação do conselho. Por isso, solicitamos aos novos membros que estudem e aprimorem o conhecimento para fazer a defesa dos direitos das crianças e adolescentes”, reforçou.

Na próxima semana acontece uma reunião extraordinária para a eleição da Mesa Diretora. “O desafio é estar preparado para qualquer situação que vier a surgir. Por isso, é importante a participação dos encontros de capacitação para saber lidar com as dificuldades surgirem, pois a missão é muito importante e de extrema responsabilidade, mas muito gratificante”, destacou Telma Di Mambro, atual presidente do CMDCA.

Representantes do Poder Público

Titular: Cristiane Gonçalves Pereira – Secretaria Municipal de Ação Social

Suplente: Fernanda Aparecida Marques Negrão

Titular: Marcela da Costa Fontes – Secretaria Municipal de Ação Social

Suplente: Flávia Abadia de Paula

Titular: Mônica Aparecida de Faria – Secretaria Municipal de Saúde

Suplente: Rosilene Aparecida Severo

Titular: Luciana Mesquita Ribeiro da Silva – Secretaria Municipal de Saúde

Suplente: Michele Pereira da Silva

Titular: Ana Rita Eduardo Flores – Secretaria Municipal de Educação

Suplente: Leany Maria Pires Tupinambá

Titular: Flávia Maria Leime – Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão

Suplente: Cassio Henrique Borges

Representantes da Sociedade Civil

Titular: Marcela Santilene de Castro – Aquecendo Vidas

Suplente: Evelyn Cristina da Silva Vilaça

Titular: Gilvânia da Silva Santos – Trianon Esporte Clube

Suplente: Antônia Aparecida Santos Oliveira

Titular: Elenice Veloso Paula – Associação Damas Salesianas de Araxá

Suplente: Aguida Maria Calatroni

Titular: Juliano Resende – Instituto Foco

Suplente: Tiffani Júlia da Silva

Titular: Victor Hugo Gimenes Fraga – Centro de Formação Profissional Júlio Dário

Suplente: Maiani Dafine Ferreira de Castro

Titular: Marcus Rodrigues dos Santos – Instituto Apreender

Suplente: Margarete dos Santos