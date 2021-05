Números da Covid-19 colocam Araxá novamente em alerta

Com o objetivo de conter o alto índice de contágio da Covid-19 em Araxá, o prefeito Robson Magela determinou ações conjuntas com as Secretarias de Saúde e de Segurança Pública, com apoio da Polícia Militar e Polícia Civil.

O anúncio das medidas foi feito durante coletiva nesta quarta-feira (19), quando também foi apresentado o plano de ação para reforçar a fiscalização para o cumprimento dos protocolos de biossegurança nos bares e festas clandestinas (leia mais).

Nas últimas semanas, o número de casos voltou a subir. Desde que o município deixou a Onda Roxa, há 38 dias, foram 1.803 novos registros da doença e 31 óbitos. Somente na última segunda-feira, (17) foram 136 casos confirmados e três óbitos

A secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, relatou que a pasta está mapeando a cidade por regiões que estão registrando o maior número de casos. “Assim, temos respaldo para planejar as ações pontuais de controle e combate ao contágio”, diz.

O Executivo também cobrou da concessionária de transporte público a higienização diária dos veículos. “O serviço será fiscalizado por agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Também solicitamos que as concessionárias aumentem o número de veículos em horários de pico”, diz o prefeito Robson Magela.

Vídeos da equipe de governo e outras autoridades do município também deverão circular nos próximos dias, com apelos à população para que se conscientizem sobre os riscos da Covid-19.

“Queremos, sim, voltar à normalidade. Mas tudo deve ser com prudência. Enquanto cada um não fizer a sua parte, dificilmente sairemos desta situação”, alerta o prefeito.