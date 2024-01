O Araxá na Folia vem aí! Confira a programação do evento que vai movimentar o Carnaval na cidade

O Carnaval 2024 promete agitar a terra de Dona Beja. Entre 10 e 12 de fevereiro, a Prefeitura de Araxá e a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) promovem o “Araxá na Folia”. A programação conta com desfile de blocos, show, DJ, praça de alimentação e trio elétrico.

Nos três dias de evento, a festa começa na avenida Imbiara, em frente à Escola Estadual Vasco Santos, com trio elétrico, concentração e esquenta dos blocos a partir das 15h. Às 18h, todos os grupos saem junto com o trio rumo ao estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim, onde, a partir das 20h30, acontece show musical, seguido com apresentação de DJ até às 23h.

Já no dia 13 de fevereiro, por iniciativa dos coordenadores dos blocos, haverá programação alternativa com um encontrão de todos os grupos no estacionamento do estádio, das 16h às 23h.

De acordo com a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, o objetivo para 2024 é promover um carnaval cultural, que resgate tradições, juntamente com as tendências que movimentam a folia em grandes centros do país.

“Elaboramos uma programação agradável para toda a família. Nas músicas, por exemplo, teremos canções que marcaram vários carnavais. A novidade é a estrutura de palco móvel. Contaremos com trio elétrico que já foi utilizado em diversos carnavais na Bahia e que, em Araxá, irá abrigar todas as manifestações culturais. Grupos de dança e bandas da cidade que foram contemplados pela Lei Paulo Gustavo, também estarão presentes na programação”, conta.

Programação

Sábado, 10/02

Avenida Imbiara, em frente à Escola Estadual Vasco Santos

15h: Trio Elétrico

16h: Concentração e esquenta com o Bloco Vai que Cola

18h: Saída do Trio Elétrico rumo ao Estádio Municipal Fausto Alvim, com o Bloco Clube União puxando a bateria.

Blocos participantes: Vai-Vai, Panelão de Minas, Empoderadas e Vai Que Cola

Estádio Municipal Fausto Alvim

20h30: Show (atração a confirmar via chamamento público);

– Projeto Dança Para Elas, com Valmir Santos

22h: DJ Vander Salles

Domingo, 11/02

Avenida Imbiara, em frente à Escola Estadual Vasco Santos

15h: Trio Elétrico

16h: Concentração e esquenta com o Bloco do Zé

18h: Saída do Trio Elétrico rumo ao Estádio Municipal Fausto Alvim, com o Bloco Vai Quem Quer puxando a bateria.

Blocos participantes: Nêga Fulô, Empoderadas, Panelão de Minas, Clube União, Vai-Vai, Bloco do Zé, Vai que Cola e Vapo-Vapo

Estádio Municipal Fausto Alvim

20h30: Show com Trio Retrovisor;

– Projeto Dança na Praça, com o Centro de Danças Kathak (CDK).

22h: DJ Vander Salles

Segunda-feira, 12/02

Avenida Imbiara, em frente à Escola Estadual Vasco Santos

15h: Trio Elétrico

16h: Concentração e esquenta com o Bloco Vai Que Cola

18h: Saída do Trio Elétrico rumo ao Estádio Municipal Fausto Alvim, com o Bloco Vapo-Vapo puxando a bateria

Blocos participantes: Nêga Fulô, Panelão de Minas, Empoderadas, Vai Quem Quer, Vai Que Cola e Vai-Vai

Estádio Municipal Fausto Alvim

20h30: Show com Latitude 19 – CarnaRock

22h: DJ Vander Salles

Terça-feira, 13/02

Estádio Municipal Fausto Alvim

16h às 23h – Encontrão dos Blocos de Araxá