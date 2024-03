OAB inaugura sede própria em área doada pela Prefeitura de Araxá

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) inaugurou sua sede própria na última sexta-feira (1°). A área de 1.600 m² foi doada pela Prefeitura de Araxá e está localizada na Alameda Aconcágua, n° 100, no bairro Guilhermina Vieira Chaer. A edificação vai atender quase 1.000 advogados de Araxá e região inscritos na 33ª subseção.

O evento contou com a presença do prefeito de Araxá, Robson Magela; da presidente da OAB Araxá, Débora de Melo Vale; do presidente da OAB Minas Gerais, Sérgio Rodrigues Leonardo; do presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, Gustavo Chalfun; presidentes de outras subseções; advogados e demais autoridades.

A estrutura do prédio, que leva o nome do advogado José Galdêncio Rocha da Cunha, conta com sete salas que serão divididas em: sala de reunião, sala de aprendizagem com capacidade para 33 advogados, sala da presidência, sala do Conselho Subseccional e de Ética e Disciplina, sala de apoio aos advogados, sala de videoconferência e sala administrativa, além de banheiros e recepção. A expectativa é que, em média, 100 profissionais sejam atendidos por dia.

A presidente da OAB Araxá, Débora Vale, ressalta que a inauguração irá proporcionar um espaço mais acessível aos advogados inscritos na subseção.

“A OAB Araxá pleiteava a construção da sede própria desde 2012, mas somente em 2021, com a doação do terreno pela Prefeitura, que conseguimos viabilizar a realização deste sonho. Quando procuramos uma área para construção, prontamente fomos atendidos pela administração, que entende que a OAB é uma instituição de grande importância e relevância”, destaca.

Para o presidente da OAB-MG, Sérgio Leonardo, a inauguração da nova sede garante mais visibilidade institucional. “A doação do terreno revela uma sensibilidade da municipalidade de compreender a importância da OAB, que é a maior e mais respeitada entidade da sociedade civil organizada, e de compreender que ela vai devolver para a comunidade uma função pública por meio de seu trabalho institucional”, diz.

O prefeito Robson Magela ressalta a satisfação de o município ter contribuído para a construção da sede própria da OAB em Araxá. “Toda a população tem a ganhar. Além de beneficiar a classe dos advogados, será um ganho importante para a cidade ter este espaço que contribui para a promoção do exercício da cidadania”, conclui.