Obras do viaduto da rua Uberaba seguem o cronograma previsto

O prefeito Aracely de Paula esteve nesta quinta-feira, 14 de novembro, verificando os trabalhos de implantação do viaduto da rua Uberaba, acompanhado da secretária de Governo, Lucimary Ávila; do secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza; do Secretário de Desenvolvimento Rural, Johnny Nolli Júnior; dos diretores da empresa que executa a obra, a Paineira Engenharia, Leonardo Dornas Ferreira e Bruno Dornas Ferreira.

Aracely comentou que passa pelo local todos os dias, percebe o cuidado, o carinho, o zelo e a competência com que a Paineira está trabalhando. “Essa obra é um marco não apenas na estrutura de Araxá mas na visão daquilo que pode ser feito na cidade como um todo. Temos a coragem de desengessar a cidade através de obras que vão melhorar a mobilidade urbana. Essa será uma das grandes obras pela sua estrutura, pela sua beleza arquitetônica, uma referência na paisagem de Araxá”.

O diretor da Paineira Engenharia, engenheiro Leonardo Dornas Ferreira, informou que é um projeto ímpar, tratado com muito carinho. A obra está no prazo, trabalham em paralelo em várias atividades e a estrutura metálica já foi encomendada de uma empresa de ponta. Ressaltou ainda que a chuva não atrapalhou por enquanto, estão em ritmo acelerado com as fundações dos dois lados, com duas máquinas. Reforçou que há um diálogo aberto com a cidade, tem um telefone de contato e as pessoas podem acionar a empresa diretamente. Os vizinhos mais próximos foram contactados, estão cientes de que a obra está sendo feita da maneira correta. “A gente procura amenizar os transtornos contando com a colaboração de todo mundo é uma obra de impacto, mas está transcorrendo tudo bem. Pra gente é motivo de satisfação e orgulho trabalhar em uma cidade tão organizada, com gente séria. A avaliação até agora é muito positiva”.