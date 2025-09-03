Últimas:
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais se apresenta em Araxá no próximo sábado (6)

Data:
Araxá recebe, no próximo sábado (6), às 20h, um concerto gratuito da temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. A apresentação será realizada no Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), em um evento aberto à comunidade, com acessibilidade em Libras, sob a regência do maestro associado José Soares.

O repertório inclui obras de compositores nacionais e internacionais, proporcionando ao público uma noite de imersão cultural e celebração da música erudita em um espaço democrático e acessível.

Para o maestro José Soares, o retorno a Araxá tem um valor simbólico. “É muito significativo, para todos nós da Filarmônica de Minas Gerais, retornarmos anualmente a Araxá. Para além da realização dos concertos, pudemos construir um laço com a comunidade pela nossa plataforma educacional, com concertos didáticos e oficinas para alunos de música e público em geral. Esse trabalho cíclico de troca de experiências nos enriquece como artistas e reforça o papel de uma orquestra em dar capilaridade às tradições culturais de diferentes tempos e espaços”, destaca.

Para a presidente da FCCB, Madalena Aguiar, o concerto amplia ainda mais o acesso a diferentes opções culturais na cidade. “É uma honra para Araxá receber novamente a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Esse é um momento especial para a cidade, que reforça nosso compromisso em ampliar o acesso à cultura e proporcionar experiências que conectam e enriquecem toda a comunidade”, ressalta.

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é apresentada pelo Ministério da Cultura, Governo de Minas Gerais e CBMM, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Conta com o apoio da Prefeitura de Araxá, da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) e do Programa Amigos da Filarmônica. O concerto é realizado pelo Instituto Cultural Filarmônica, Governo de Minas Gerais, Funarte, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Apresentação

Orquestra Filarmônica de Minas Gerais
Local: Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto – Araxá
Data: 6 de setembro (sábado)
Horário: 20h
Entrada gratuita
Concerto acessível em Libras  

