Orquestra Filarmônica de Minas Gerais se apresenta em Araxá no próximo sábado (6)

Araxá recebe, no próximo sábado (6), às 20h, um concerto gratuito da temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. A apresentação será realizada no Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), em um evento aberto à comunidade, com acessibilidade em Libras, sob a regência do maestro associado José Soares.

O repertório inclui obras de compositores nacionais e internacionais, proporcionando ao público uma noite de imersão cultural e celebração da música erudita em um espaço democrático e acessível.

Para o maestro José Soares, o retorno a Araxá tem um valor simbólico. “É muito significativo, para todos nós da Filarmônica de Minas Gerais, retornarmos anualmente a Araxá. Para além da realização dos concertos, pudemos construir um laço com a comunidade pela nossa plataforma educacional, com concertos didáticos e oficinas para alunos de música e público em geral. Esse trabalho cíclico de troca de experiências nos enriquece como artistas e reforça o papel de uma orquestra em dar capilaridade às tradições culturais de diferentes tempos e espaços”, destaca.

Para a presidente da FCCB, Madalena Aguiar, o concerto amplia ainda mais o acesso a diferentes opções culturais na cidade. “É uma honra para Araxá receber novamente a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Esse é um momento especial para a cidade, que reforça nosso compromisso em ampliar o acesso à cultura e proporcionar experiências que conectam e enriquecem toda a comunidade”, ressalta.

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é apresentada pelo Ministério da Cultura, Governo de Minas Gerais e CBMM, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Conta com o apoio da Prefeitura de Araxá, da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) e do Programa Amigos da Filarmônica. O concerto é realizado pelo Instituto Cultural Filarmônica, Governo de Minas Gerais, Funarte, Ministério da Cultura e Governo Federal.



Apresentação

Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

Local: Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto – Araxá

Data: 6 de setembro (sábado)

Horário: 20h

Entrada gratuita

Concerto acessível em Libras