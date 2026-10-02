Outubro Rosa amplia atendimentos com programação especial nas unidades de saúde de Araxá; confira o cronograma





As unidades de saúde de Araxá terão uma programação especial durante o Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama. As ações serão realizadas em diferentes datas nas Estratégias Saúde da Família (ESFs) e em unidades da Atenção Primária. A programação prevê atendimentos em horário estendido, até as 19h ou 20h, e atividades aos sábados.

A proposta é ampliar as possibilidades de acesso, principalmente para as mulheres que trabalham ou que não conseguem procurar os serviços nos horários habituais de funcionamento.

Entre as atividades previstas estão salas de espera com orientações sobre a prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero, coleta de citologia previamente agendada, solicitação de mamografias e atendimentos médicos voltados ao público feminino. A programação inclui ainda rodas de conversa sobre autocuidado, saúde nutricional, prevenção e empoderamento feminino, blitzes educativas, distribuição de materiais informativos e testes rápidos para hepatites B e C, sífilis e HIV.

A referência técnica em Saúde da Mulher, Tatiane Marques, reforça a importância da data para o cuidado com saúde.

“O Outubro Rosa é uma oportunidade para reforçarmos a importância de a mulher olhar para a própria saúde e manter os exames em dia. Também queremos chamar a atenção para a prevenção do câncer de mama e a importância de buscar orientação nos serviços de saúde. Organizamos diferentes ações nas unidades, inclusive com horários estendidos e atendimentos aos sábados, para facilitar o acesso e aproximar ainda mais esses serviços da população”, ressalta.

Programação Outubro Rosa 2026

ESF Abolição

• 14/10, às 8h – Roda de conversa sobre a importância da prevenção e da detecção precoce dos cânceres de mama e do colo do útero, com orientações sobre os cuidados com a saúde da mulher.

• 17/10, sábado, das 7h às 12h – Sala de espera com orientações sobre saúde da mulher, coleta de citologia previamente agendada, solicitação de mamografias e orientações sobre a importância e a realização do exame.

ESF Leblon

• 14/10, às 8h – Roda de conversa sobre a importância da prevenção e da detecção precoce dos cânceres de mama e do colo do útero, com orientações sobre os cuidados com a saúde da mulher.

ESF Ana Pinto

• 9/10, às 13h – Palestra sobre empoderamento das mulheres, com Junara Paiva, em parceria com o Sebrae.

• 28/10, às 13h – Coleta de citologia previamente agendada, solicitação de mamografias e orientações sobre a importância e a realização do exame.

ESF Urciano Lemos

• 24/10, sábado, das 7h às 12h – Sala de espera com orientações sobre saúde da mulher, coleta de citologia previamente agendada, solicitação de mamografias e orientações sobre os exames.

ESF João Ribeiro

• Durante o mês de outubro, às 7h30, de segunda a quinta-feira – Salas de espera com agentes comunitários de saúde sobre o Outubro Rosa.

• 24/10, sábado, das 7h às 11h30 – Sala de espera em conjunto com a ESF Santa Luzia, com orientações sobre saúde da mulher, coleta de citologia previamente agendada e solicitação de mamografias.

ESF Santa Luzia

• Durante o mês de outubro, às 7h30, de segunda a quinta-feira – Salas de espera com agentes comunitários de saúde sobre o Outubro Rosa.

• 6/10, às 8h – Blitz educativa sobre prevenção, diagnóstico precoce e autocuidado relacionados à saúde da mulher, na Avenida João Paulo II, em frente ao Ginásio Santa Luzia.

• 24/10, sábado, das 7h às 11h30 – Sala de espera em conjunto com a ESF João Ribeiro, com orientações sobre saúde da mulher, coleta de citologia previamente agendada e solicitação de mamografias.

ESF Pão de Açúcar

• 14/10, das 17h às 19h – Atendimento em horário estendido, com sala de espera sobre saúde da mulher e coleta de citologia previamente agendada.

ESF Tiradentes

• 5/10 e 19/10, às 13h – Sala de espera com agentes comunitários de saúde sobre o Outubro Rosa.

• 13/10, das 17h às 19h – Atendimento em horário estendido, com sala de espera, coleta de citologia previamente agendada, solicitação de mamografias e orientações sobre os exames.

ESF São Pedro

• 24/10, sábado, das 7h às 12h – Sala de espera sobre saúde da mulher, coleta de citologia previamente agendada, solicitação de mamografias e orientações sobre os exames. Também haverá atendimento médico no mesmo horário.

ESF Vila Estância

• Durante o mês de outubro – Sala de espera com orientações sobre saúde da mulher.

• 8/10 e 22/10, no período da manhã – Atendimento médico exclusivo para mulheres, mediante agendamento prévio.

• 10/10, sábado, das 7h às 12h – Coleta de citologia previamente agendada, solicitação de mamografias, orientações e atendimento médico prioritário ao público feminino, com consultas previamente agendadas.

ESF Max Neumann

• 13/10, das 17h às 19h – Atendimento em horário estendido, com coleta de citologia previamente agendada, solicitação de mamografias e orientações sobre os exames.

• 15/10, às 7h20, e 27/10, às 8h – Sala de espera sobre prevenção dos cânceres do colo do útero e de mama.

• 19/10, às 7h30 – Distribuição de materiais educativos sobre saúde da mulher.

ESF Rural – Unidade Itaipu

• 5/10, às 9h – Coleta de citologia previamente agendada, solicitação de mamografias e orientações sobre os exames.

• 29/10, às 8h20 – Roda de conversa com o Dr. Wagner sobre prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero.

ESF Alvorada

• 7/10, das 17h às 20h – Atendimento em horário estendido, com coleta de citologia previamente agendada, solicitação de mamografias e orientações sobre os exames.

• 24/10, sábado, das 7h às 12h – Sala de espera com a nutricionista Cristiane sobre saúde nutricional da mulher. Também haverá coleta de citologia previamente agendada e solicitação de mamografias.

Unisse – ESF Santa Terezinha, ESF Padre Alaor e ESF Vila Silvéria

• 8/10, às 13h – Sala de espera sobre o Outubro Rosa.

• 15/10, às 12h – Sala de espera sobre o Outubro Rosa e atendimento médico prioritário ao público feminino.

• 22/10, às 9h – Blitz educativa sobre o Outubro Rosa e a importância da mamografia para o rastreamento.

• 22/10, às 12h – Sala de espera sobre o Outubro Rosa e atendimento médico prioritário ao público feminino.

• 22/10, às 13h30 – Roda de conversa com a psicóloga Michele sobre autocuidado dentro da temática do Outubro Rosa.

Uninordeste – ESF Ana Antônia e ESF Orozino Teixeira

• 8/10, 15/10 e 22/10, das 17h às 19h – Atendimento em horário estendido, com sala de espera sobre saúde da mulher e coleta de citologia previamente agendado.

• 14/10, às 13h – Roda de conversa com a psicóloga Michele sobre autocuidado dentro da temática do Outubro Rosa.

ESF Jardim das Oliveiras

• 13/10, das 17h às 19h – Atendimento em horário estendido, com sala de espera sobre saúde da mulher e coleta de citologia previamente agendada.

• 20/10, das 8h às 11h – Testes rápidos para hepatites B e C, sífilis e HIV, no Mart Minas, em livre demanda.

• 21/10, às 13h30 – Roda de conversa com a psicóloga Michele sobre autocuidado dentro da temática do Outubro Rosa, exclusiva para servidoras da unidade.

• 24/10, sábado, das 7h às 12h – Programação do grupo “Gestando com Amor”, com roda de conversa sobre a amamentação como fator protetor relacionado à redução do risco de câncer de mama.

Unioeste – ESF Boa Vista e ESF São Domingos

• 20/10, às 9h – Blitz educativa sobre o Outubro Rosa e a importância da mamografia para o rastreamento.

• 24/10, sábado, das 7h às 12h – Sala de espera sobre saúde da mulher, coleta de citologia previamente agendada, solicitação de mamografias e orientações sobre os exames.

Unicentro – ESF Santo Antônio, ESF Centro e ESF Jardim Europa

• 13/10, das 17h às 19h – Atendimento em horário estendido, com coleta de citologia previamente agendada, solicitação de mamografias e orientações sobre os exames.

• Durante o mês de outubro – Salas de espera com orientações sobre saúde da mulher.

Ações em todas as unidades

• Todas as unidades terão painéis decorativos em alusão ao Outubro Rosa e rodas de conversa para sensibilização do público feminino.