Governo de Minas anuncia pagamento dos servidores

Os servidores das áreas de Saúde e de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais receberão o salário referente ao mês de maio integralmente na próxima segunda-feira (15). A medida, anunciada pelo Governo de Minas nesta terça-feira (9), contempla os profissionais da linha de frente do combate ao coronavírus nos 853 municípios mineiros.

Na mesma data, será realizado também o pagamento da primeira parcela do salário dos servidores estaduais das demais categorias no valor de R$ 2 mil.

O pagamento será possível em razão da liberação, também nesta terça-feira, da primeira parcela do auxílio emergencial repassado pela União a estados e municípios, para compensar perdas de arrecadação e gastos extras com Saúde por causa da pandemia do coronavírus.

A quitação do salário de todo o funcionalismo é prioridade para o Governo de Minas. A crise desencadeada pela covid-19 tem impactado negativamente na arrecadação do Estado, mas o governo estadual segue acompanhando o fluxo de caixa e anunciará a data do pagamento da segunda parcela assim que possível.