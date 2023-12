Parceria da Prefeitura de Araxá leva atividades extraclasse para mais de 1.500 crianças e adolescentes por meio de projetos sociais

Em meio aos impactos pós-pandemia, mais de 1.500 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social encontram esperança e oportunidade nos projetos sociais em Araxá. O poder transformador do esporte e da arte se revela em aulas de futsal, futebol de campo, basquete, vôlei, treinamento funcional, handebol, taekwondo, natação, tênis, bicicross, balé e jazz.

São crianças e adolescentes de 5 a 17 anos atendidos pelos projetos sociais aprovados pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), e que contam com a parceria da Prefeitura de Araxá, com a cessão de espaços públicos para a realização das atividades, como ginásios, Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC), Praça da Juventude, Estádio Municipal Fausto Alvim, Escola Municipal Pio XII, entre outros.

Além de contribuir para o desenvolvimento motor dos participantes, as atividades proporcionam um ambiente seguro para a construção de relações sociais e de valores essenciais.

A promotora de Justiça curadora da Infância e Juventude, Mara Lúcia Silva Dourado, explica o quanto é fundamental a parceria entre a Sociedade Civil e o Poder Público para complementar atividades esportivas e sociais.

“A existência e a boa execução desses projetos é muito importante. Os pais que estão no mercado de trabalho, têm que sair de casa e, muitas vezes, não têm com quem deixar seus filhos. Esses projetos no contraturno escolar permitem a esses pais deixarem seus filhos num ambiente seguro, complementando aquelas ações permanentes ofertadas pelo Poder Público”, reforça.

De acordo com o prefeito Robson Magela, os projetos sociais representam uma importante ação que garantem um futuro mais promissor para crianças e adolescentes.

“Por meio desses projetos, é possível transformar a vida desses jovens para melhor, criando oportunidades para o futuro. Ficamos felizes em poder ceder espaços públicos para que essas atividades aconteçam”, destaca.

Entre tantas opções de projetos, os pais de alunos que participam das atividades conseguem perceber uma grande diferença na vida dos filhos, como é o caso da Rosemeire de Oliveira Vilela Santos, mãe da Samara Victoria.

“A vida da minha filha mudou para melhor, ela era uma menina tímida, retraída. Hoje, ela é uma criança mais feliz, mais sociável, o desempenho na escola também melhorou, e eu sou muito grata por ela poder fazer parte disso”, conclui.