Parceria da Prefeitura de Araxá oferta curso de empreendedorismo para pessoas em vulnerabilidade social

Ser dono do próprio negócio, é uma boa alternativa de trabalho e geração de renda. Nos dias de hoje, as possibilidades para o empreendedorismo são inúmeras: lojas de roupas, confeitaria, estética, artesanato, entre outros. E em meio a tantas opções, se torna quase impossível não ficar ao menos curioso com a ideia de abrir uma empresa. Mas empreender neste momento de crise não é uma tarefa fácil, é preciso preparação e desenvolvimento de estratégias para que o negócio dê certo.

Com o intuito de incentivar e preparar jovens a conquistar autonomia financeira durante a pandemia, uma parceria da Secretaria Municipal de Ação Social com a empresa Besouro Agência de Fomento Social está com inscrições abertas para o programa “Decola Jovem”. O projeto é um curso de capacitação em empreendedorismo para pessoas em vulnerabilidade social e é realizado pelo Instituto BAT Brasil.

A programação será focada no empreendedorismo criativo em tempos de crise econômica. “Hoje, temos muitos jovens assistidos pela Secretaria de Ação Social com potencial para empreender. Muitas vezes, falta apenas uma oportunidade de capacitação para transformar seus sonhos em realidade. E o objetivo do prefeito Robson Magela é justamente esse de ajudar as pessoas a conquistarem seus ideais”, destaca a secretária municipal de Ação Social, Cristiane Gonçalves Pereira.

O curso é gratuito, 100% online e será ministrado entre os dias 5 e 9 de julho, das 19h às 22h. Podem participar jovens entre 18 e 35 anos. Após a conclusão do projeto, os alunos ainda receberão uma mentoria online de 90 dias.

Para inscrições e mais informações sobre o curso, basta acessar o link (https://www.decolajovem.com.br/).