Parceria promove mutirão de emissão de Carteiras de Identidade no sábado; é necessário realizar pré-cadastro

Parceria entre a Secretaria Municipal de Governo e o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) promove um mutirão para emissão de carteiras de identidade no próximo sábado (17). É necessário realizar pré-cadastro pelo WhatsApp (31) 9 9831-2700 até as 17h30 de sexta-feira (16).

As emissões são feitas na sede do Detran-MG, no Shopping Boulevard Garden, a partir das 7h (entrada pela área de vistoria). Serão atendidas somente as pessoas previamente agendadas. A documentação exigida necessária para a confecção da Carteira de Identidade são a Certidão de Nascimento ou Casamento (original), CPF (se tiver) e duas fotos 3×4.

De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, a demanda para confecção do documento é grande no município. “A aquisição da identidade facilita a vida do cidadão para cumprir os seus direitos, principalmente na área civil. É um documento muito importante na vida das pessoas e a gente oferecendo esse trabalho com presteza a cidade ganha com isso”, afirma.

O delegado de Trânsito em Araxá, Renato de Alcino Vieira, afirma que o mutirão visa atender os casos de urgência. “Principalmente para aquelas pessoas que precisam da Carteira de Identidade para obtenção de benefícios sociais”, explica.



Mais informações, pelo WhatsApp (31) 9 9831-2700 – Detran Araxá.