Parlamento Jovem 2025 reúne adolescentes de Araxá para debater direitos culturais

A Câmara Municipal de Araxá sediou, nesta segunda-feira (30), a Plenária Municipal do Parlamento Jovem 2025, reunindo estudantes do ensino médio para um exercício prático de cidadania, protagonismo juvenil e participação política. Com o tema “Juventude e Direitos Culturais”, a iniciativa convidou os adolescentes a refletirem sobre o acesso à arte, cultura e identidade como direitos fundamentais.

A abertura contou com a presença do coordenador local do projeto, vereador João Paulo da Filomena, do presidente da Casa, vereador Raphael Rios, dos vereadores Cesar Garrado, Rodrigo do Comercial Aeroporto, professor Jales, do vice-prefeito Bosco Junior e de outros membros do Executivo Municipal, além de representantes dos conselhos municipais e pais dos alunos envolvidos no projeto.

Durante a plenária, os estudantes apresentaram propostas relacionadas ao tema e participaram ativamente de debates e votações. As cinco propostas mais votadas representarão o município na Etapa Regional, marcada para o dia 12 de agosto, em Uberlândia.

Participaram da plenária os estudantes:

Amanda Pereira Silva

Ana Clara Prado Botelho

Eduarda Teixeira Costa

Elouise Michelle Ferreira Pereira

Henrique Dumont Guimarães

Luis Guilherme Oliveira da Silva

Luiza Pedrina Guimarães

Pricylah Toledo Costa de Siqueira

Richard Caiow Silva Vasconcelos

Tuanne Mariana de P. e Silva

Vinicius de Godoi Nogueira

O Parlamento Jovem é uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com Câmaras Municipais e instituições de ensino, que estimula o engajamento político de adolescentes e jovens, formando cidadãos mais conscientes e participativos.