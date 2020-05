Parque do Cristo recebe ampliação

A Prefeitura de Araxá deu início a mais um investimento voltado para a área de lazer e turismo. O Parque do Cristo está sendo ampliado com a criação do Parque Ecológico para oferecer novos atrativos para a comunidade e os turistas.

O Parque Ecológico está sendo construído em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais. Em acordo firmado em meados de 2019, a Curadoria do Meio Ambiente, destinará os recursos das multas ambientais para a implantação do parque. O prefeito, Aracely de Paula, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior, do procurador geral do município, Jonathan Renaud de Oliveira e do promotor de Justiça, Márcio Oliveira Pereira, visitou o início das obras.

O Secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete, informa que as obras tiveram início com a demolição de alguns imóveis que foram desapropriados para viabilizar o projeto. Segundo ele, a empresa Paineiras Engenharia é a responsável pelos serviços que devem ser concluídos em aproximadamente 6 meses.

“O investimento é de R$ 4 milhões com previsão de inauguração em novembro. A ampliação do Parque do Cristo vai contemplar um lago artificial, pista de caminhada, mirante, quiosques, lanchonete e banheiros, iluminação a LED e vídeo monitoramento”, revela o secretário.

O Prefeito Aracely diz que os recursos para a realização desta obra já estão garantidos. “O Parque do Cristo é uma referência para Araxá e estava recebendo uma grande quantidade de visitantes diariamente, tanto turistas como a comunidade em geral. Temos esperanças de que em breve possa ser reaberto com todas estas melhorias”, afirma Aracely.