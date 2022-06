Passeio Ciclístico destaca a conscientização no trânsito

O Passeio Ciclístico promovido pela Secretaria de Segurança Pública durante a Semana Municipal de Trânsito, neste domingo, 26, reuniu crianças, adultos, famílias e amigos que gostam do pedal. O evento realizado em parceria com a Copa Internacional de Mountain Bike teve o objetivo de fortalecer o uso da bicicleta como meio de transporte saudável. Também incentivou o público a pedalar até a Estância Hidromineral do Barreiro, saindo do Estádio Fausto Alvim.

Reforçando o tema “Vulnerabilidade e Fragilidade da Vida no Trânsito”, o trajeto de 6 km foi acompanhado por viaturas do Serviço de Trânsito e Transportes (Settrans), Guarda Patrimonial e Polícia Militar. As avenidas Imbiara e Geraldo Porfírio Botelho foram coloridas com a presença dos ciclistas, ação que estimula a saúde e a qualidade de vida, diminui a poluição e promove a mobilidade sustentável.

O secretário Daniel Rosa reforça que os ciclistas estão entre os vulneráveis no trânsito e com o crescente número de adeptos em Araxá é importante conscientizar a população sobre os cuidados, principalmente o respeito ao distanciamento de 1,5 metro que os veículos devem manter das bikes.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, com o apoio dos atiradores do Tiro de Guerra, também promoveu uma blitz educativa na entrada do Barreiro. Centenas de motoristas que chegavam ao local eram recepcionados com material da campanha: um lixo car contendo informações, bloco de anotações e uma caneta.

“A Semana Municipal de Trânsito integra o calendário anual de eventos da prefeitura e realizar a campanha no mesmo período da Copa Internacional de MTB permitiu que as ações de conscientização atingissem um público diversificado, ampliando a abrangência do trabalho”, conclui o secretário.