Paul Romer, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, vem ao Brasil a convite da CBMM

Foto: Revista Galileu / Youtube

Reconhecido como referência mundial da teoria que relaciona diretamente o legado da pesquisa tecnológica ao crescimento econômico de um país, Paul Romer, vencedor do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 2018, vem ao Brasil para participar da cerimônia de premiação da primeira edição do Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia. Criada pela CBMM, empresa brasileira líder mundial no desenvolvimento de tecnologias e produtos do Nióbio, a premiação tem como objetivo incentivar a pesquisa científica e tecnológica no Brasil ao reconhecer o legado e a trajetória de acadêmicos e pesquisadores que contribuem para transformar a realidade do país por meio da ciência e da tecnologia.



O economista americano recebeu o Prêmio Nobel, no ano passado, pela Teoria do Crescimento Endógeno, que integra a inovação tecnológica ao desenvolvimento de um país ao sustentar que investimentos em capital humano, inovação e conhecimento contribuem significativamente para o crescimento econômico. Romer também é responsável pelo conceito de Cidades Estatutárias e foi Economista-Líder do Banco Mundial.



A CBMM tem sua história diretamente ligada à inovação, pesquisa e desenvolvimento, tanto de processos como de produtos. Desde sua fundação, a Companhia investe em pesquisas e desenvolvimento de aplicações para a expansão do mercado mundial de Nióbio. Graças aos seus esforços permanentes, a CBMM liderou o crescimento exponencial do mercado de Nióbio de 1.000 toneladas ao ano, na década de 60, para 120 mil toneladas registradas em 2018.



A criação do Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia reforça o compromisso da empresa de deixar um legado para o Brasil para além do desenvolvimento mundial do mercado de Nióbio. A CBMM acredita que o conhecimento científico e tecnológico gera contribuições econômicas, sociais e ambientais fundamentais para o desenvolvimento do país. A cerimônia de premiação, que contará com palestra de Paul Romer, ocorrerá no dia 21 de agosto no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O evento é exclusivo para convidados.



Sobre o Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia

O Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia foi criado com o objetivo de reconhecer o legado de pesquisadores que contribuem significativamente para o desenvolvimento do Brasil. A categoria Ciência visa congratular pesquisadores que colocaram o Brasil em destaque no cenário científico mundial, enquanto a categoria Tecnologia busca premiar profissionais cujos trabalhos tenham gerado impacto econômico, social e ambiental relevante para o Brasil, ao desenvolver aplicações práticas. Para concorrer ao Prêmio, os pesquisadores se inscreveram voluntariamente ou foram indicados por personalidades renomadas nas áreas de Ciências Exatas e Engenharias. Em sua primeira edição, o Prêmio recebeu 83 inscrições, vindas de todo o país. Os agraciados de cada categoria receberam o prêmio de R$ 500 mil cada. Mais detalhes sobre o Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia disponíveis em premiocbmm.com.br.

Sobre a CBMM

A CBMM é líder mundial no fornecimento de produtos e tecnologia do Nióbio. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Holanda, Cingapura, Suíça e Estados Unidos, a CBMM oferece inovação técnica para clientes em todo mundo através de mais de 2 mil profissionais altamente qualificados e dedicados, fornecendo produtos e tecnologia de ponta para mais de 300 clientes em 50 países.