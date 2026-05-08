PDSA reforça fiscalização e queimadas urbanas podem gerar multa de até R$ 2,2 mil em Araxá

Com o avanço do período de estiagem e o aumento do risco de incêndios, o IPDSA (Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá) reforça que colocar fogo em folhas, lixo ou qualquer tipo de resíduo é proibido no perímetro urbano do município. A prática pode gerar multa de até 30 UFPAs (R$ 2.254,50), conforme prevê a Lei Municipal nº 7.303/2018. A responsabilidade é do proprietário do lote, imóvel ou área onde a queimada for registrada.

Além de ilegais, as queimadas representam riscos à saúde, ao meio ambiente e à segurança da população. Durante o período seco, a vegetação fica mais vulnerável e os ventos favorecem a rápida propagação do fogo.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e superintendente do IPDSA, Vinícius Martins, muitos incêndios começam com pequenas queimadas aparentemente controladas. “Nessa época do ano, o fogo se espalha com facilidade e pode atingir áreas maiores rapidamente, colocando em risco imóveis, vegetação e a população”, destaca. O secretário também alerta para os impactos da fumaça, principalmente em crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

A fiscalização é realizada pelo IPDSA, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Meio Ambiente, inclusive a partir de denúncias da população. “Prevenir queimadas é uma responsabilidade de todos. Pequenas atitudes fazem diferença na proteção da saúde pública, do meio ambiente e da segurança da cidade”, reforça Vinícius.