Procon Araxá orienta consumidores para compras seguras no Dia das Mães

Com a chegada do Dia das Mães, comemorado neste domingo (10), o movimento no comércio aumenta e exige atenção dos consumidores na hora de escolher o presente. Para evitar transtornos, compras impulsivas e possíveis golpes, o Procon Araxá orienta os consumidores para garantir mais segurança nas compras.

De acordo com o secretário executivo do Procon Araxá, Ezequiel Borges, a principal recomendação é que o consumidor pesquise antes de comprar e fique atento às condições oferecidas pelos estabelecimentos.

“É importante comparar preços, verificar as formas de pagamento e guardar todos os comprovantes da compra. O consumidor também deve ter atenção redobrada em compras feitas pela internet, principalmente em anúncios com preços muito abaixo do mercado”, destaca.

Com o aumento das compras para a data comemorativa, o Procon alerta que alguns cuidados podem evitar dores de cabeça.

Confira algumas orientações:

• Faça uma pesquisa de preços antes de escolher o presente e compare valores em diferentes lojas físicas e virtuais;

• Evite compras por impulso e desconfie de promoções com descontos muito abaixo da média do mercado;

• Solicite sempre a nota fiscal, pois ela é essencial em casos de troca, garantia ou reclamações;

• Antes de finalizar a compra, verifique as condições de troca estabelecidas pela loja;

• Em compras online, confira o prazo de entrega, valor do frete e a reputação do vendedor;

• Observe se o site possui informações como CNPJ, endereço físico, telefone para contato e cadeado de segurança na barra de navegação;

• Em produtos eletrônicos e eletrodomésticos, confira se a embalagem está lacrada e exija manual de instruções e termo de garantia;

• Guarde comprovantes de pagamento, anúncios, prints e conversas realizadas durante a negociação;

• Nas compras parceladas, verifique o valor total da compra, quantidade de parcelas e possíveis juros aplicados.

O Procon também destaca que produtos com defeito possuem garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Além disso, compras realizadas fora do estabelecimento comercial, como pela internet, telefone ou redes sociais, garantem ao consumidor o direito de arrependimento no prazo de até sete dias após o recebimento do produto. Outra orientação importante é verificar se os preços parcelados apresentam informações claras sobre juros, quantidade de parcelas e valor final da compra.

Em caso de dúvidas ou problemas relacionados às compras do Dia das Mães, o consumidor pode procurar atendimento junto ao Procon Araxá, realizando o agendamento por meio do site araxa.mg.gov.br/servico/procon.