Plano Integrado inicia recebimento de projetos das entidades de Segurança Pública

Projetos que serão desenvolvidos em curto, médio e longo prazo foram entregues por alguns dos órgãos de Segurança Pública de Araxá para a Secretaria Municipal de Governo, na tarde desta terça-feira (11). Esse foi o segundo encontro do grupo do Plano Integrado de Segurança Pública, criado para unificar as ações realizadas por esse setor no município. Outro objetivo da iniciativa é proporcionar melhores condições de trabalho aos segmentos.

A cada reunião, o projeto inicial de colocar Araxá como o município mais seguro de Minas Gerais e entre as três cidades mais pacíficas do país tem novas metas traçadas em conjunto com os participantes.

Nos próximos 15 dias, os projetos de melhorias para a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, 37º Batalhão de Polícia Militar, Presídio Regional de Araxá, 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra, Apac e Consep serão avaliados.

Aprovado pelo prefeito Robson Magela e coordenado pelo vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, o Plano Integrado de Segurança Pública vai inserir outros setores e criar uma identidade, além de buscar recursos para viabilizar viaturas e a construção de edificações próprias para quem desempenha as funções em prédios cedidos ou alugados.