PM apreende armas de fogo no bairro Santa Rita

Na tarde de ontem (28), a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Santa Rita para atendimento de uma ocorrência de atrito verbal entre dois irmãos, de 38 e 45 anos, respectivamente.

Segundo um dos envolvidos, o irmão possuía armas de fogo em casa. Durante buscas na residência do indivíduo de 45 anos, foram entregues voluntariamente aos militares uma pistola 765 modelo alemã e uma garrucha calibre 22, 44 munições calibre 22; quatro munições de 9mm; e uma munição calibre 32 deflagrada.

O autor relatou que possui as armas como itens de colecionador. Diante do exposto, o autor foi preso e as armas apreendidas.