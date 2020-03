PM apreende autores por furto em Araxá

Na madrugada de ontem (12), a equipe da Central de Videomonitoramento flagrou uma pessoa em atitude suspeita, descendo a av. Ministro Olavo Drummond, bairro Santa Mônica. O autor estava com um galão com líquido azul.

A Polícia Militar abordou autor (28 anos). Ele alegou que outro autor (42 anos) teria oferecido a quantia de R$ 15 para ele levar o galão com 50 litros de diesel até um terceiro envolvido.

Os policiais militares abordaram o autor de 42 anos que estava em um caminhão. O motorista confirmou que iria pagar o autor que carregava o galão.

Após serem liberados, a PM teve acesso a imagens que mostraram o autor de 28 anos retirando combustível de um caminhão.

A guarnição retornou ao local e encontrou um segundo galão contendo aproximadamente 50 litros de diesel. Os dois autores (autor de 28 anos e o motorista do caminhão) deram diversas versões dos fatos sempre apresentando divergências.

Por fim, o motorista do caminhão confessou que é usuário de drogas e que pediu para o autor de 28 anos retirar o combustível do tanque do caminhão e achar um comprador para o produto.

O dinheiro da venda seria usado para comprar drogas. Um indivíduo de 25 anos, que ajudou o autor de 28 anos a conseguir os galões para colocar o combustível, relatou que não sabia que o combustível estava sendo furtado e, ao tomar conhecimento, saiu do local não participando da negociata.

Diante dos fatos, o motorista do caminhão e o autor de 28 anos foram presos juntamente com o material apreendido.